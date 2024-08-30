Турчин пригласил всех на "Дажынкi", которые пройдут в Воложине 21 сентября

Белорусские аграрии, и не только из Минской области, соберутся 21 сентября на "Дажынкi-2024" в Воложине. Об этом рассказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин, беседуя с журналистами в деревне Лесковка Боровлянского сельсовета послеоткрытия арендного домадля педагогов, сообщает БЕЛТА .



"Приглашаю всех на областной праздник тружеников села, который пройдет в Воложине 21 сентября. Будет очень интересно", - отметил Александр Турчин.



Он также рассказал, что в Воложине в рамках подготовки к празднику был построен жилой дом на 12 квартир для отселения из ветхого и аварийного жилья. Такой проект в будущем могут взять за основу для небольших райцентров для решения жилищного вопроса молодых специалистов соцсферы.

