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Турчин пригласил всех на "Дажынкi", которые пройдут в Воложине 21 сентября

Турчин пригласил всех на "Дажынкi", которые пройдут в Воложине 21 сентября

Белорусские аграрии, и не только из Минской области, соберутся 21 сентября на "Дажынкi-2024" в Воложине. Об этом рассказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин, беседуя с журналистами в деревне Лесковка Боровлянского сельсовета послеоткрытия арендного домадля педагогов, сообщает БЕЛТА.

"Приглашаю всех на областной праздник тружеников села, который пройдет в Воложине 21 сентября. Будет очень интересно", - отметил Александр Турчин.

Он также рассказал, что в Воложине в рамках подготовки к празднику был построен жилой дом на 12 квартир для отселения из ветхого и аварийного жилья. Такой проект в будущем могут взять за основу для небольших райцентров для решения жилищного вопроса молодых специалистов соцсферы.

Как сообщалось ранее, из областного бюджета на подготовку Воложина к празднику было направлено около 100 млн белорусских рублей, 40 млн из них - на ЖКХ.

Фото: БЕЛТА

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