Турчин: В нынешнее время главное не победить в войне, а главное ее не допустить

В нынешнее время главное не победить в войне, а главное - ее не допустить! Поэтому и это мирное небо, которое над нашей страной, его надо ценить! На примере Хатыни, после открытия музея, мы видим, как увеличилось число людей, которые приезжают в этот комплекс. А Курган Славы, после 3 июля мы также приступим к модернизации этого знакового объекта. Это верхняя и нижняя площадка. И мы обязаны это сделать все к 80-летию освобождения нашей страны.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома