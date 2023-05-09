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Турчин: В нынешнее время главное не победить в войне, а главное ее не допустить

Живем и помним! Особое, праздничное настроение сегодня ощущается в местах боевой славы и мемориалах по всей Минской области.

Многолюдно сегодня и на Кургане Славы. В этих краях летом 44-го Советская Армия окружила и разгромила группировку немецких войск.

Момент стал одним из решающих в наступательной операции "Багратион". По традиции цветы к подножию кургана возложили представители федерации профсоюзов, а также руководства центрального региона во главе с губернатором Александром Турчиным.

И как стало известно, сам Курган Славы в ближайший год ожидает масштабное обновление.

В нынешнее время главное не победить в войне, а главное - ее не допустить! Поэтому и это мирное небо, которое над нашей страной, его надо ценить! На примере Хатыни, после открытия музея, мы видим, как увеличилось число людей, которые приезжают в этот комплекс. А Курган Славы, после 3 июля мы также приступим к модернизации этого знакового объекта. Это верхняя и нижняя площадка. И мы обязаны это сделать все к 80-летию освобождения нашей страны.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома
Ехали уже домой и специально сюда заехали посмотреть. Как здесь все удивительно организовано, здесь настроение хорошее. Очень много тематических зон, это радует и детям память!
Елена и Андрей Олюнины, жители г. Москвы (Россия)

Уже с сегодняшнего дня по выходным возле Кургана Славы начинают работать выставки. Не только в мае, также в июне в мемориальном комплексе максимум ярких и интересных событий.

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