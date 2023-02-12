Турецкий политолог рассказал о лицемерии Запада

Пресловутая избирательность коллективного Запада проявляется даже в помощи, которую он оказывает разрушенным в результате землетрясения регионам Турции и Сирии. Так НАТО и ЕС предложили свою поддержку, но в основном Анкаре. А вот особого желания помочь Дамаску "демократический Запад" почему-то не изъявил. По мнению турецкого политолога Керима Хаса, такая реакция - не что иное как проявление меркантильности и политики двойных стандартов, которые тормозят процесс ликвидации последствий катастрофы.

Это просто лицемерие Запада на самом деле, мы не первый раз это видим вСирии сейчас, во время землетрясения. ВУкраине тоже видим, это во многих странах мира видим. Запад говорит, будто он готов помогать сирийскому народу, но никакой поддержки не оказывает и помощь тоже не отправляет, поэтому это просто лицемерие Запада. Для меня это очевидно. И санкции тоже затормозят процесс поддержки со стороны не только Запада, а со стороны других стран тоже, потому что другие страны боятся того, что Запад может ввести какие-то вторичные санкции из-за помощи сирийскому народу. Это просто лицемерная политика западных стран.