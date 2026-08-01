"Турфест-2026" собрал молодых специалистов Минской области

Профессиональные знания и энтузиазм молодежи играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Минской области, ее промышленного потенциала.

Для самих же молодых специалистов создан максимум условий на старте карьеры. Об этом заявили в Березинском районе на молодежном фестивале "Турфест-2026" с участием губернатора Минской области Алексея Кушнаренко. Четыре сотни юношей и девушек разных профессий показывают спортивную подготовку, творческие способности, знакомятся и обмениваются опытом.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "У нас очень талантливая молодежь. И наша задача - в том числе через такие мероприятия создавать ей условия для раскрытия человеческого и профессионального потенциала. Работа с молодыми специалистами - одно из приоритетных направлений. Только в этом году в Минской области должны прийти 5,5 тыс. молодых специалистов".

"Турфест" продлится 1 и 2 августа. В программе также диалоговые площадки по самым актуальным вопросам - от геополитики до решения насущных проблем на местах.