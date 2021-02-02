Туриндустрия-2025

До Всебелорусского народного собрания остается 9 дней. В числе задач ближайшей пятилетки и восстановление туристической отрасли от последствий пандемии. Проектом Программы социально-экономического развития страны предусмотрено активнее развивать путешествия в пределах Беларуси и повышать качество туристических услуг, а также увеличить количество организованных туристов по стране. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала директор департамента по туризму. К вопросу подойдут комплексно. Речь не только о разработке новых маршрутов и направлений. Акцент на качестве, комфорте и доступности. Появятся и цифровые платформы продвижения национальных продуктов, внимание уделят мобильным приложениям. Предстоит сформировать современную инфраструктуру индустрии гостеприимства. А в каждой области создать не менее одного информационного центра.



