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Туриндустрия-2025
До Всебелорусского народного собрания остается 9 дней. В числе задач ближайшей пятилетки и восстановление туристической отрасли от последствий пандемии. Проектом Программы социально-экономического развития страны предусмотрено активнее развивать путешествия в пределах Беларуси и повышать качество туристических услуг, а также увеличить количество организованных туристов по стране. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала директор департамента по туризму. К вопросу подойдут комплексно. Речь не только о разработке новых маршрутов и направлений. Акцент на качестве, комфорте и доступности. Появятся и цифровые платформы продвижения национальных продуктов, внимание уделят мобильным приложениям. Предстоит сформировать современную инфраструктуру индустрии гостеприимства. А в каждой области создать не менее одного информационного центра.
В каждой области создадут туристический инфоцентр
Главный вектор – развитие внутреннего туризма. Предполагается создать новые региональные и локальные маршруты. Разрабатываются также меры поддержки организациям, наиболее пострадавшим из-за пандемии.
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