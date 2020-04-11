Туринскую плащаницу покажут онлайн

Вечером Страстной субботы у верующих будет редкая возможность увидеть одну из самых известных христианских реликвий -Туринскую плащаницу - в прямом эфире по телевизору или онлайн из кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Турине. Такое решение было принято с целью поддержать верующих во время пандемии, объяснил архиепископ Чезаре Нозилья. Считается, что в это четырехметровое льняное полотно было завернуто тело Иисуса Христа после смерти и на нем отобразилось изображение его лица. По всей Италии священники уже создали группы в WhatsАpp и используют другие социальные сети, чтобы поддерживать связь с прихожанами.

