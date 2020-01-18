Турист из Беларуси умер в Хургаде

В Египте умер еще один турист из Беларуси. Трагический случай произошел в Хургаде почти неделю назад. По заключению медиков, причиной стала сердечная недостаточность. С конца октября прошлого года в Египте умерли три белорусских туриста по разным причинам. Еще одна женщина скончалась уже после приезда домой. Сейчас идет экспертиза.