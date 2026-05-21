Туристическая отрасль в Беларуси: какие направления в топе этого сезона

Беларусь - край с безграничным туристическим потенциалом. Сегодня отрасль гостеприимства - это мощный сектор экономики. Белорусы богаты на уникальные природные ресурсы, но главное - мы сохранили духовное наследие. Нам удалось сберечь культурный код и древние традиции, гармонично вписав их в современную инфраструктуру.

Беларусь - это душа, глубокие смыслы и вдохновение.

Сегодня особый спрос на оригинальные и самобытные направления. Устойчивый рост демонстрирует агроэкотуризм. В 2025 году белорусские усадьбы приняли более 470 тыс. гостей. Активно развиваются промышленный, событийный и цифровой сегменты. Свои двери для экскурсий открыли уже более 130 белорусских предприятий.

Александр Посталовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38e6ca04-a14f-44cf-96bb-5b8304ec8a62/conversions/91ba6cff-b938-4d44-afdb-810af13afd89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38e6ca04-a14f-44cf-96bb-5b8304ec8a62/conversions/91ba6cff-b938-4d44-afdb-810af13afd89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38e6ca04-a14f-44cf-96bb-5b8304ec8a62/conversions/91ba6cff-b938-4d44-afdb-810af13afd89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38e6ca04-a14f-44cf-96bb-5b8304ec8a62/conversions/91ba6cff-b938-4d44-afdb-810af13afd89-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

"Идет развитие внутреннего туризма, показатели приросли примерно на 500 тыс. внутренних туристов за последние несколько лет. Растет показатель экспорта туристических услуг, который сейчас уже составляет 268 млн долларов".

Согласно Программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, вклад индустрии гостеприимства в экономику страны должен вырасти минимум в 2 раза.

Сделать туризм национальным проектом - задача стратегическая. Это способ открыть миру историю, культуру и традиции Беларуси. По итогам 2025 года страна вошла в тройку лидеров по индексу устойчивого развития туризма среди стран СНГ.

В топе предпочтений неизменно остается лечебно-оздоровительный отдых, причем почти четверть всех гостей - иностранцы.

Александр Цай news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da28858-cd88-4e93-9eef-f7b53e923c2e/conversions/d4a3447c-804d-4536-b624-475e6f606411-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da28858-cd88-4e93-9eef-f7b53e923c2e/conversions/d4a3447c-804d-4536-b624-475e6f606411-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da28858-cd88-4e93-9eef-f7b53e923c2e/conversions/d4a3447c-804d-4536-b624-475e6f606411-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1da28858-cd88-4e93-9eef-f7b53e923c2e/conversions/d4a3447c-804d-4536-b624-475e6f606411-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"В республике функционирует 285 санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 60 тыс. мест. Из них 95 санаторно-курортных организаций на 27,7 тыс. мест и 190 оздоровительных организаций на 33,1 тыс. мест. Функционирующий коечный фонд позволяет ежегодно обеспечить более полутора миллионов человек, в том числе более 250 тыс. гостей республики".