Туристическая белорусская улица может появиться в Китае

В городе Цзиньцзян может появиться туристическая белорусская улица с отечественными товарами. Такое предложение прозвучало с китайской стороны во время визита делегации Поднебесной в Могилев. Для ознакомления с ассортиментом и качеством белорусских продуктов китайские партнеры посетили ряд предприятий.

Могилевская область и провинция Цзянсу успешно сотрудничают во многих сферах: здравоохранении, образовании и культуре. В последние годы существенно активизировались торговые отношения между нашими странами. А в дальнейшем запланировано и более активное взаимодействие с реализацией совместных инвестпроектов, а также производств на территории КНР.