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Туристическая белорусская улица может появиться в Китае
В городе Цзиньцзян может появиться туристическая белорусская улица с отечественными товарами. Такое предложение прозвучало с китайской стороны во время визита делегации Поднебесной в Могилев. Для ознакомления с ассортиментом и качеством белорусских продуктов китайские партнеры посетили ряд предприятий.
Также рассмотрены возможности инвестсотрудничества свободных экономических зон Могилева и Цзиньцзяна.
Могилевская область и провинция Цзянсу успешно сотрудничают во многих сферах: здравоохранении, образовании и культуре. В последние годы существенно активизировались торговые отношения между нашими странами. А в дальнейшем запланировано и более активное взаимодействие с реализацией совместных инвестпроектов, а также производств на территории КНР.
Фото:pixabay.com
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