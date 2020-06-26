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Туристическая отрасль начинает постепенный выход из кризиса

Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Министерстве спорта и туризма. Основная задача сейчас - спасти деньги белорусских путешественников. В этом вопросе дела идут хорошо. 85% клиентов нашли компромиссы с турфирмами: кому-то вернули денежные средства, кому-то перенесли путевки на другое время.

Также представители департамента отметили возросший спрос на внутренний туризм. В частности, увеличилось посещение агроусадеб.

С 12 июня белорусы уже могут отдыхать в Албании, в начале июля планируется возобновление полетов по турецким и египетским направлениям.

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