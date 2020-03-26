Туристическая отрасль подсчитывает убытки

Сказать, что год получился непростым для туристической отрасли - это не сказать ничего. Он кошмарный и для турфирм, и для самих туристов. Еще в январе раннее бронирование на лето било рекорды и был отличный прогноз на сезон. Но всё рухнуло с пандемией короновируса и закрытием странами границ. Туристические агентства оказались в сложной финансовой ситуации. Поговорим об этом с председателемправления Республиканского союза туристической индустрии Филиппом Гулым (видео).



