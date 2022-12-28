Туристические итоги 2022 года подвели в Беларуси

В списке предпочтений добавились две новые страны - Армения и Арабские Эмираты. А топ самых популярных мест для отдыха - стабильный: Россия, Турция и Грузия. Эксперты говорят - такая же картина сохранится и в следующем году. А пока готовимся сами принимать гостей - в нашей стране ожидается большой наплыв российских путешественников, которые проведут свои каникулы у нас.