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Туристические итоги 2022 года подвели в Беларуси

Аналитики популярного онлайн-сервиса по продаже авиабилетов подвели итоги года в белорусской тревел-индустрии.

В списке предпочтений добавились две новые страны - Армения и Арабские Эмираты. А топ самых популярных мест для отдыха - стабильный: Россия, Турция и Грузия. Эксперты говорят - такая же картина сохранится и в следующем году. А пока готовимся сами принимать гостей - в нашей стране ожидается большой наплыв российских путешественников, которые проведут свои каникулы у нас.

Фото:pixabay.com

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