Туристические маршруты для гостей II Игр стран СНГ определены в каждой области Беларуси

Вкаждой области Беларуси определены туристические маршруты для гостей II Игр стран СНГ. Например, минимум по шесть маршрутов предложат в Витебске и Орше. Акцент сделан на богатой истории и современности. Кроме того задача - создать территориальные туристические центры. Игры стран СНГ - это хорошая возможность привлечь в нашу республику большое количество иностранных гостей.