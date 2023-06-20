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Туристические маршруты для гостей II Игр стран СНГ определены в каждой области Беларуси

Вкаждой области Беларуси определены туристические маршруты для гостей II Игр стран СНГ. Например, минимум по шесть маршрутов предложат в Витебске и Орше. Акцент сделан на богатой истории и современности. Кроме того задача - создать территориальные туристические центры. Игры стран СНГ - это хорошая возможность привлечь в нашу республику большое количество иностранных гостей.

Напомним, в прошлом году в рамках организованного туризма в пределах Беларуси путешествовали более полутора миллиона человек.

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