Туристические маршруты Минской области поможет проложить новый сайт-гид

Прокладывать новые туристические маршруты по Минской области теперь стало удобнее. Особый сайт-гид поможет найти в любой деревне или городе достопримечательности, природные оазисы, усадьбы. А также больше узнать о праздниках и обрядах или отыскать отечественные эквиваленты всемирно известных туробъектов. Например, своя Франция есть в Пуховичском районе. Загородный комплекс площадью почти тридцать гектаров - это парк с фигурными растениями, фонтанами, малыми архитектурными формами и настоящим дворцом в классическом стиле.