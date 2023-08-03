ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Туристические маршруты Минской области поможет проложить новый сайт-гид

Прокладывать новые туристические маршруты по Минской области теперь стало удобнее. Особый сайт-гид поможет найти в любой деревне или городе достопримечательности, природные оазисы, усадьбы. А также больше узнать о праздниках и обрядах или отыскать отечественные эквиваленты всемирно известных туробъектов. Например, своя Франция есть в Пуховичском районе. Загородный комплекс площадью почти тридцать гектаров - это парк с фигурными растениями, фонтанами, малыми архитектурными формами и настоящим дворцом в классическом стиле.

В Минской области популярностью пользуется отдых с палатками. Так, в этом году на Вилейском водохранилище стало больше приспособленных для этого мест - кемпингов. В центральном регионе также работают над установкой тематических информационных стендов и дополняют турмаршруты новыми объектами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все