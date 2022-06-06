Туристические объекты всех регионов Беларуси в республиканской акции "Вандруй. Адчуй. Натхняйся"

Прочувствовать всю красоту белорусской природы! Республиканская акция "Вандруй. Адчуй. Натхняйся" стартует сегодня и продлится до 12 июня. Участие примут туристические объекты всех регионов Беларуси: агроэкоусадьбы, санаторно-курортные учреждения, туристические комплексы, экологические парки, заказники, художественные и картинные галереи и многие другие. Программа насыщена экскурсиями и квестами, запланированы дни открытых дверей, мастер-классы, дегустации блюд национальной кухни, презентации услуг.