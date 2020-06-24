Туристические указатели в Минске приобретут более современный вид

Об этом сообщил директор Информационно-туристского центра "Минск" Алексей Русакевич. Вскоре навигация по городу для туристов приобретет новый дизайн. Известно, что указатели будут меньше по размеру по сравнению с нынешними, а стиль будет больше соответствовать историческому центру Минска. Сейчас по городу установлено более 70 информационных щитов и указателей на русском, белорусском, английском и китайском языках. На таких щитках как правило есть QR-код, который позволяет получить дополнительную информацию о той или иной достопримечательности Минска.

