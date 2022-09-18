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Туристический поезд "Белорусский вояж" из Москвы в Минск, Брест, Гродно планируют пустить на постоянной основе
Туристический поезд "Белорусский вояж" из Москвы в Минск, Брест, Гродно планируют пустить на постоянной основе. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.
На сегодняшний день БЖДсосредоточена на работев первую очередь с Российской Федерацией. "Фактически сегодня мы с Россией восстановили 17 поездов, - рассказал он. - И на новый график, который будет вступать в декабре 2022 года (на 2022-2023 год), рассматриваем помимо частоты движения по уже устоявшимся маршрутам в Анапу, в Адлер, в Мурманск увеличить частоту. Связь с городами мы рассматриваем беспересадочными вагонами с Псковом".
По его словам, осуществлен первый опыт туристического поезда "Белорусский вояж"из Москвы в Минск, Брест, Гродно. Два рейса -1 100 человек, которые посетили Беларусь. До Нового года и на новогодние праздники есть договоренность о трех рейсах. "Подписываем меморандум о работе по этим поездам на постоянной основе", - сказал Владимир Морозов.
Перспектива обновления подвижного состава для перевозок внутри республики непростая. Производителей немного, которые могут предложить подвижной состав. "Мы его рассматриваем на примере моторвагонное и поездов компаний Stadler и Pesa, но именно для региональных перевозок эконом-класса. Они, конечно, будут попроще, но нам надо находить эту альтернативу, замену. Потому что поезда уже вырабатывают свой срок. И в течение ближайших трех-пяти лет мы вынуждены будем отставлять их от движения", - сказалначальник БЖД.
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