Туристический потенциал Беларуси в проекте "На контроле Президента". Смотрите в 21:50 на "Беларусь 1"

Когда завершится реконструкция Лидского замка? И почему окна в Косовском не подошли по размеру? Чем сегодня живет "огромная шахматная ладья" - Белая Вежа? А также весь туристический потенциал Беларуси! Богатейшая история и красивейшая природа. По чем нынче впечатления, расскажем сегодня вечером.