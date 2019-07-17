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Туристический потенциал Беларуси в проекте "На контроле Президента". Смотрите в 21:50 на "Беларусь 1"

Когда завершится реконструкция Лидского замка? И почему окна в Косовском не подошли по размеру? Чем сегодня живет "огромная шахматная ладья" - Белая Вежа? А также весь туристический потенциал Беларуси! Богатейшая история и красивейшая природа. По чем нынче впечатления, расскажем сегодня вечером.

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