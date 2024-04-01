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Туристический потенциал Могилевской области представили на ВДНХ в Москве
Мемориал "Буйничское поле", дворец Булгаков и фестиваль "Александрия собирает друзей" - туристический потенциал Могилевской области представлен в белорусском павильоне на ВДНХ.
Этот восточный регион Беларуси граничит с Брянском и Смоленском, в связи с этим в последнее время поток российских туристов увеличился в несколько раз. Поэтому наш павильон в Москве в эти дни служит информационным мостиком по историческим местам Могилевской области.
В годы Первой мировой войны в Могилеве располагалась царская ставка Российской империи. В город на полтора года переехали император Николай II с семьей, часть двора, офицеры высших чинов и посольства европейских стран. Часть выставки посвящена обороне Могилева во время Великой Отечественной войны, в частности, танковому сражению на Буйничском поле. Кроме того, посетители павильона могут увидеть макет отреставрированного дворца Булгаков - это памятник архитектуры XVIII-XIX веков, а также познакомиться с древней техникой ткачества и плетения из лозы.
Дарья Шманай, советник-посланник посольства Беларуси в России:
Наш павильон на ВДНХ - это все-таки презентация туристического и культурного потенциала, потому что основной контингент интересуется выездным туризмом в Беларуси, особенно в год 80-летия освобождения Беларуси. Это историко-патриотические маршруты, оздоровительный туризм. Люди спрашивают, где можно купить путевки, какие есть маршруты.
"Очень приятно, что сегодня у нас в павильоне представлен макет дворцово-паркового ансамбля в Жиличах, который был недавно отреставрирован. Здесь мы презентуем фестиваль "Александрия собирает друзей", который в июле примет гостей из стран СНГ. Здесь мы презентуем малую родину Президента. Скорее всего эти опоры являются основополагающими для туристов, которые приезжают познакомиться с потенциалом Беларуси", - подчеркнула Шманай.
Широко представлены и промышленные возможности Могилевской области. Это производство лифтов, шин для карьерных самосвалов, малогабаритных тракторов и домов из деревянного сруба. Взаимный товарооборот с российскими регионами за прошлый год составил более 25 млрд российских рублей.
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