Туристический потенциал Могилевской области представили на ВДНХ в Москве

Мемориал "Буйничское поле", дворец Булгаков и фестиваль "Александрия собирает друзей" - туристический потенциал Могилевской области представлен в белорусском павильоне на ВДНХ.

Этот восточный регион Беларуси граничит с Брянском и Смоленском, в связи с этим в последнее время поток российских туристов увеличился в несколько раз. Поэтому наш павильон в Москве в эти дни служит информационным мостиком по историческим местам Могилевской области.

В годы Первой мировой войны в Могилеве располагалась царская ставка Российской империи. В город на полтора года переехали император Николай II с семьей, часть двора, офицеры высших чинов и посольства европейских стран. Часть выставки посвящена обороне Могилева во время Великой Отечественной войны, в частности, танковому сражению на Буйничском поле. Кроме того, посетители павильона могут увидеть макет отреставрированного дворца Булгаков - это памятник архитектуры XVIII-XIX веков, а также познакомиться с древней техникой ткачества и плетения из лозы.



Дарья Шманай, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Наш павильон на ВДНХ - это все-таки презентация туристического и культурного потенциала, потому что основной контингент интересуется выездным туризмом в Беларуси, особенно в год 80-летия освобождения Беларуси. Это историко-патриотические маршруты, оздоровительный туризм. Люди спрашивают, где можно купить путевки, какие есть маршруты.

"Очень приятно, что сегодня у нас в павильоне представлен макет дворцово-паркового ансамбля в Жиличах, который был недавно отреставрирован. Здесь мы презентуем фестиваль "Александрия собирает друзей", который в июле примет гостей из стран СНГ. Здесь мы презентуем малую родину Президента. Скорее всего эти опоры являются основополагающими для туристов, которые приезжают познакомиться с потенциалом Беларуси", - подчеркнула Шманай.