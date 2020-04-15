Туристический сектор Египта ежемесячно теряет до 1 миллиарда долларов

До 1 миллиарда долларов теряет туристический сектор Египта из-за пандемии ежемесячно. Об этом сообщают местные СМИ. По подсчетам специалистов, сейчас Египет каждый месяц остается без 400 тысяч туристов. Сотни отелей, ресторанов, рынков и кафе на Красном море были вынуждены закрыться. Работу потеряли 200 тысяч человек.



