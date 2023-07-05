Туристический сезон - 2023: белорусы все активнее выбирают путешествия по родной стране

Новый туристический сезон показывает: белорусы все активнее выбирают путешествия по родной стране. Незабываемый колорит агроусадеб, семейные туры выходного дня с посещением достопримечательностей, полноценный отпуск в здравницах. Вариантов - множество! Белорусская жемчужина, "Браслав", всегда заранее готовится к потоку туристов. Это центр притяжения зарубежных гостей, и, конечно, белорусов, которые предпочитают путешествовать по родной стране. Разработаны десятки туристических маршрутов. Гостей приглашают также на водные путешествия на больших катамаранах. В распоряжении гостей - турстоянки у воды, базы отдыха и рестораны на любой вкус.