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Туристический сезон - 2023: белорусы все активнее выбирают путешествия по родной стране

Новый туристический сезон показывает: белорусы все активнее выбирают путешествия по родной стране. Незабываемый колорит агроусадеб, семейные туры выходного дня с посещением достопримечательностей, полноценный отпуск в здравницах. Вариантов - множество! Белорусская жемчужина, "Браслав", всегда заранее готовится к потоку туристов. Это центр притяжения зарубежных гостей, и, конечно, белорусов, которые предпочитают путешествовать по родной стране. Разработаны десятки туристических маршрутов. Гостей приглашают также на водные путешествия на больших катамаранах. В распоряжении гостей - турстоянки у воды, базы отдыха и рестораны на любой вкус.

Летний сезон 2023 года в Беларуси запомнится туристам пляжным отдыхом, познавательными экскурсиями, гастрономическими проектами, и, конечно, фестивалями. Это особый колорит, который так любят туристы.

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