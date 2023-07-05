3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Туристический сезон - 2023: белорусы все активнее выбирают путешествия по родной стране
Новый туристический сезон показывает: белорусы все активнее выбирают путешествия по родной стране. Незабываемый колорит агроусадеб, семейные туры выходного дня с посещением достопримечательностей, полноценный отпуск в здравницах. Вариантов - множество! Белорусская жемчужина, "Браслав", всегда заранее готовится к потоку туристов. Это центр притяжения зарубежных гостей, и, конечно, белорусов, которые предпочитают путешествовать по родной стране. Разработаны десятки туристических маршрутов. Гостей приглашают также на водные путешествия на больших катамаранах. В распоряжении гостей - турстоянки у воды, базы отдыха и рестораны на любой вкус.
Летний сезон 2023 года в Беларуси запомнится туристам пляжным отдыхом, познавательными экскурсиями, гастрономическими проектами, и, конечно, фестивалями. Это особый колорит, который так любят туристы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей