Туристы, которые отправятся на МКС в конце 2021 года, смогут встретить там Новый год

Космические туристы, которые отправятся на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз" в конце следующего года, смогут впервые встретить на орбите Новый год. Старт космического корабля с двумя туристами и российским космонавтом в качестве командира планируется в декабре 2021 года, а его возвращение на Землю -в январе 2022 года, сообщает РИА Новости.

