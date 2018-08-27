Туристы прибывают в Беларусь. За месяц безвизовым режимом воспользовались почти 12 тысяч туристов

Ровно месяц прошел с того момента, как Беларусь полностью открыла свои границы для туристов со всего мира. За это время нашу страну уже посетили почти 12 тысяч человек. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что белорусское гостеприимство по достоинству оценили иностранцы из нескольких десятков стран. Число туристов по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на треть. Чаще всего в нашу страну едут из Германии, США и Италии. Напомним, 24 июля указ о безвизовом режиме подписал Президент Александр Лукашенко. Согласно документу, иностранцы из 80 стран мира могут находиться в Беларуси без визы 30 дней. Есть лишь одно условие - въезд и выезд должен быть совершен через государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Какие перспективы безвиз открывает для Беларуси в международном туризме, пришелся ли по душе проект белорусским турагентам, что о безвизовом режиме думают иностранные гости. Материал Александра Камовича.

Германия, США, Англия, Италия и Китай. С начала работы безвизового режима нашу страну посетили почти 12 тысяч человек. Именно столько гостей прошло через национальный аэропорт Минск. Отмечу, что граждане из 80 стран теперь могут абсолютно свободно прилететь к нам, не затрачивая ни времени, ни денег для оформления штампа в паспорте.

Не просто полюбоваться, но и внести лепту в культурное наследие - именно с такой целью в Беларуси побывал британский архитектор родом из Гонконга Цзывай Со. По проекту зарубежного зодчего 3 года назад в Лондоне была возведена белорусская греко-католическая церковь. Теперь в центре внимания Цзывая - слонимская синагога. Мастер признается, что во многом вдохновляется работами белорусского архитектора Лангбарда, а безвизовый режим поможет познакомить его студентов с работами своего кумира.

Напомню, указ о безвизовом режиме подписал Президент Беларуси 24 июля. Согласно документу, иностранные граждане из десятков стран мира могут находиться в Беларуси без визы 30 дней при условии их въезда и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск.

"За месяц работы безвизового режима Национальный аэропорт Минск принял почти 12 тысяч человек. В пятерке стран-лидеров с большим отрывом первое место занимают граждане Германии - 1658 человек. 2 и 3 место - граждане США и Италии. 4 и 5 позиция соответственно - граждане Великобритании и Польши. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост на 35 % безвизовых гостей".

Уругвай, Панама Сан-Марино - безвизовый режим открыл двери для самых отдаленных стран. При этом в турагенствах отмечают, что большой полярностью пользуются белорусские санатории. Кроме того, уже далеко знакомые места нашей страны, такие как "Линия Сталина" или Брестская крепость, привлекают ежегодно тысячи гостей.

Отмечу, что ранее в нашей стране работал 5-дневный безвизовый режим. Кроме того, с 2017 года посещение Гродненского и Брестского регионов также работает по особым правилам - 10 дней без отметки в паспорте. Нужна лишь страховка и миграционная карта, которую выдают при въезде. С увеличением же срока пребывания для иностранных туристов специалисты в области туристических услуг уже отмечают повышенный интерес к нашей стране.

12 тысяч человек и это только начало, уверены эксперты. Отмечается, что этот шаг позволит для многих открыть и узнать шире нашу страну.