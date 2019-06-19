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Туристы продолжают прибывать в Беларусь на II Европейские игры
Оперативная информация поступает и о количестве прибывающих гостей. Напомним, пересечь границу и попасть на II Европейские игры можно по билету на соревнования. Для гостей и участников форума работает и специальный коридор. В национальном аэропорту Минск дежурит наша съемочная группа. Сколько иностранцев уже прибыло в Беларусь? Статистику за день собрал Владимир Королев.
В эти дни национальный аэропорт Минск принимает рекордное за всю свою историю число пассажиров. В этом году их ожидается 5 миллионов человек. Традиционно пик загрузки приходится на лето. И именно в эти дни в белорусскую столицу прилетают лучшие спортсмены Европы. Пассажиры еще не успели оказаться в Минске, а вся информация о прибывающей стороне уже здесь, на пограничном контроле. Это процедура стандартная для всех аэропортов, она помогает быстро оформлять прилетающих из любой страны мира.
Участники II Европейских игр прибывают в Беларусь без виз и оформляются через выделенные пункты пропуска
Проход к такой кабинке с паспортом и билетом на соревнования. 50 стран, 15 видов спорта, 2 десятка дисциплин и более 4 000 спортсменов. За 2 дня до официального открытия в Минск начали прибывать делегации со всего Старого Света. Более 8 тысяч волонтеров в эти дни работают на спортивных объектах в Минске, а также в местах пребывания участников соревнований. В их обязанность входит помощь всем гостям - туристам, спортсменам, журналистам, официальным делегациям. Каждый волонтер знает иностранный язык и работает на своем участке.
Среди участников соревнований есть и именитые спортсмены
В 2000 году Раймонд Дебевец завоевал золото на Олимпийских играх в Сиднее, а в 2002 стал чемпионом мира по стрельбе с винтовки. Свою коллекцию наград Раймонд планирует пополнить и в Минске. Только через Национальный аэропорт Минск в Беларусь прибыло около 2000 спортсменов. Основной пик приема официальных делегаций в эти дни. Ожидаемое количество гостей на время проведения Игр - 30 тысяч туристов и около 10 тысяч участников, большинство из которых прибудет в ближайшие дни.
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