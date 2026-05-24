Турне "на колесах" - все ли есть для путешествий по Беларуси в автодомах
Беларусь как добрый и гостеприимный сосед, в доме которого хочется задержаться подольше и, например, замереть на подушке мха, чтобы вдохнуть воздух "легких Европы". Или раствориться в историях, что хранят замки и усадьбы.
Но есть и еще одна причина: между диким отдыхом и привычным комфортом границы стирает путешествие на автокемпере. В нашей стране становится все больше тех, кто выбирает альтернативу привычным поездкам по расписанию.
Давайте представим: вы не привязаны к поездам или экскурсионным автобусам и можете спонтанно остановиться и насладиться, например, яркими красками солнечных полей, ощутить величие зеленых коридоров вдоль дорог или вдохнуть полной грудью свежий воздух и "рассмотреть глубину" голубых просторов. Путешествие на автомобиле выбирают за свободу: за несколько дней можно пересечь несколько эпох и экосистем.
А для тех, кто хочет новых ощущений и, например, почувствовать себя кочевником, вариант - дом на колесах. Его можно взять напрокат. Стоимость аренды зависит от срока, возраста и типа техники (прицеп или автодом). Например, у Владимира Бачуры начальная цена - от 80 рублей в сутки.
Владимир Бачура, предприниматель:
"В каждом есть мойка, холодильник, плита, душ, туалет, обогреватель. Все прицепы полностью оборудованы. В них стоят аккумуляторы, солнечные панели. Есть 220 вольт, плюс отопление газовое. В основном все прицепы категории В-Е. Это важно знать, что полная масса не должна превышать 3,5 тонны".
В свободном доступе единой карты, где расположены все места для остановки кемперов, не представлено. Больше всего точек в Брестской и Минской областях.
Но если собрать информацию с нескольких сайтов, то становится понятно: не везде есть электричество, многие кемпинги открыты лишь в теплое время года, ограничено количество мест и рядом не развита инфраструктура.
По отзывам один из самых обустроенных - на берегу озера Нарочь в Мядельском районе. Аренда места для караванера - 60 рублей в сутки.
Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Нацпарка "Нарочанский":
"Есть и мини-гостиница на 13 номеров, есть гостевые домики, где можно отдохнуть с удобствами, и туристическая стоянка. 22 беседки, которые можно заказать онлайн, начиная с этого года. Можно подключиться к специализированной розетке. Есть пять точек, где можно подключиться с автодомом, слив воды и забор чистой воды".
Средний возраст караванеров молодеет. Чаще такой вид отдыха выбирают компании друзей и семьи. А разделить их можно на две категории: одни хотят единения с природой, другие наполняют путешествие интерактивом.
Ольга Машко, ведущий специалист отдела Нацпарка "Нарочанский":
"Им хотелось бы больше единения с природой, прочувствовать наш национальный колорит".
По пути можно заглянуть в одно из "вкусных" мест в Дзержинском районе.
Рядом с трассой М-1, главной транспортной артерией, соединяющей Минск и Брест, для автопутешественников или тех, кто проголодался по пути из точки А в точку Б, в Дзержинском районе есть придорожное кафе.
Сергей Калинов, владелец придорожного кафе:
"У нас домашняя кухня. Борщ натуральный наш белорусский, солянка классическая на говяжьих почках. И на второе мясной шашлык под заказ. То, что люди любят. Есть форель, рыбы, колбаски, куриное филе, драники, домашние пельмени".
В Беларуси на автомобильных дорогах общего пользования работает 580 пунктов общественного питания, а также свыше 400 заправочных станций и 78 гостиниц. Внимание не только комфортному и безопасному вождению, но и уровню сервиса.
Сергей Леончик, замначальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"Мы концентрируем внимание на том, чтобы создать комплексные объекты каждые 50 или 60 км вдоль наших основных магистралей. Каждый год мы сохраняем темпы строительства и реконструкции новых объектов придорожного сервиса. За прошлый год у нас введено в эксплуатацию после реконструкции и строительства 14 АЗС, 6 пунктов питания и другие объекты, такие как станции технического обслуживания, автомобильные мойки, гостиницы".
В Беларуси составлен план развития придорожного сервиса на пятилетку. Инфраструктуру для автодомов также планируют улучшать. Еще одна площадка для стоянки может появиться на территории Мирского замка.