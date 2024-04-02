Турнир "Мудрики-востоковеды" объединил юных любителей китайского языка в Минске

Эклектика культурных и образовательных ценностей Беларуси и России глазами детей. Сегодня в День единения народов двух стран международный проект проводит и принимает 12-я гимназия Минска. Турнир "Мудрики-востоковеды" объединил юных любителей китайского языка. Это ученики начальных классов гимназии и сборная команда из нескольких школ Великого Новгорода, которые выбрали восточное направление для обучения.

Прежде чем приступить к интеллектуальной игре по миру китайской философии и традиций, совместный праздник начали со знакомства. В творческом формате с авторскими инструментальными, вокальными и поэтическими зарисовками команды презентовали свою малую родину - культурные, географические и исторические особенности Беларуси и России.

Китайский язык с 1-го класса