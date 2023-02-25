3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Турнир по колке дров под девизом "Рабі, як бацька!" прошел в Новополоцке
Жаркой выдалась Масленица в Новополоцке. Там проводы зимы украсил первый городской чемпионат по колке дров. Под девизом "Рабі, як бацька!" на старт вышли 30 участников. Это работники новополоцких предприятий, учащаяся молодежь, пенсионеры. Претендентам было предложено на время расколоть чурку диаметром 40-45 сантиметров.
Количество полученных поленьев должно было равняться восьми.
На дистанции было несложно. Довольно часто приходится колоть дрова. Отец у меня проживает в сельской местности, поэтому часто приходится этим заниматься. Во-первых, это спорт. Во-вторых, это польза. Дрова эти куда-то пойдут, я так понимаю, на социальные нужды.
Надо смотреть, что за дерево, смотреть прежде всего на суки - снизу или сверху, поставить правильно колодку. Ну и орудие труда должно быть очень мощное. Мне выливали на заводе, так как хочется, чтобы топор надежный был.
Результаты кольщиков варьировались в диапазоне от 11 секунд до минуты. Некоторые участники были вынуждены сойти с дистанции из-за того, что орудие труда подвело или дерево попалось чересчур крепкое.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов