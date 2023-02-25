Турнир по колке дров под девизом "Рабі, як бацька!" прошел в Новополоцке

Надо смотреть, что за дерево, смотреть прежде всего на суки - снизу или сверху, поставить правильно колодку. Ну и орудие труда должно быть очень мощное. Мне выливали на заводе, так как хочется, чтобы топор надежный был.

Алексей Сафронов, участник турнира по колке дров