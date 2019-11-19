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Турнир по плаванию прошел в педагогическом университете

В педагогическом университете прошел шестой турнир по плаванию. В этот раз заплыв посвятили юбилею вуза - учреждению образования в этом году исполняется 105 лет. Участие в соревновании приняли пять сборных команд, среди которых студенты, ученики профессиональных спортивных школ столицы и по традиции команда преподавателей во главе с ректором университета.

Победителями стали воспитанники Минской областной СДЮШОР. Юные пловцы получили кубок и памятные дипломы.

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