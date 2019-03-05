Белорусская команда расширяет свое представительство на чемпионате мира по профессиональному мастерству. Турнир World Skills пройдет в Казани в августе. Там страна будет предоставлена более чем в 30 видах деятельности - от кондитерского дела до электромеханики. Для сравнения: на первом для Беларуси конкурсе наша команда выступала в 20 видах программы. В основном это те профессии, которые наиболее востребованы на белорусских предприятиях. Показать свои способности в профессиональном соревновании сейчас стремятся многие студенты и молодые специалисты. Для них это не просто возможность повысить свой уровень, но и шанс найти работу.