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Туроператоры сообщили о значительном росте спроса на летние туры по России

Российский туризм пошел в рост. Спрос на летние туры по России в этом году вырос по сравнению с предыдущим на десятки процентов. Этому способствовало, в том числе, развитие туристической инфраструктуры - отмечают представители бизнеса.

Наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург, Сочи, Казань, а также речные круизы.

Отмечается, что поездки в зарубежье рассматривают не больше 20 процентов российских туристов.

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