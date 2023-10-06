Туровский молочный комбинат построил современный дом для молодых семей - новоселам вручили ключи

Дом построили за собственные средства, ни копейки не брали ни займов ни кредитов, а все это делалось из выручки. Подарили людям и городу прекрасный объект, и сегодня я испытываю положительные эмоции, чувство радости, очередной победы, чувство законченного дела.

Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината