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Туровский молочный комбинат построил современный дом для молодых семей - новоселам вручили ключи
Социальная сфера Житковичского района приросла еще одним современным домом для молодых семей. Его для своих сотрудников построил Туровский молочный комбинат. Показательный пример того, как преуспевающее предприятие заботится о специалистах, которые выбрали местом для жизни небольшой населенный пункт в глубинке. Проект дома нетипичный. Есть двухъярусные квартиры. Верхний этаж предполагается использовать как гостиничные номера для гостей предприятия. Первый отвели под административные помещения. Со временем планируется обустроить спортзал.
"Квартира большая, просторная, ремонт хороший. Вот обсуждаем, где будет детская. Рядышком сад, школа. Поэтому мы очень благодарны", - делятся впечатлениями новоселы.
Дом построили за собственные средства, ни копейки не брали ни займов ни кредитов, а все это делалось из выручки. Подарили людям и городу прекрасный объект, и сегодня я испытываю положительные эмоции, чувство радости, очередной победы, чувство законченного дела.
Все 34 квартиры - с готовой современной отделкой. Предусмотрены варианты для небольших и многодетных семей.
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