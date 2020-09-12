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Турову - 1040 лет
Сегодня одному из древнейших городов Беларуси исполняется 1040 лет. Туров впервые упоминается в "Повести временных лет"в 980 году. В конце 1-го тысячелетия он стал политическим, экономическим и культурным центром Туровского княжества. Развитию города способствовало географическое положение: через него проходил один из вариантов торгового пути "из варяг в греки". В 1005 году в Турове основана христианская епархия. Именно в этом местечке жил и творил поэт, философ, теолог и проповедник Кирилл Туровский. Известен город и древнейшим памятником славянской письменности - Туровским Евангелием. Знаменит Туров и удивительным явлением - растущими из землидвумя каменными крестами. Сегодня телеканал "Беларусь 3" приглашает зрителей отправиться в байк-путешествие в Туров вместе с программой "Я хочу это увидеть!".
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