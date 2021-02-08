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Турция откроет туристический сезон в апреле

Турция откроет туристический сезон в апреле. Сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье. Эксперты туротрасли отмечают, из-за пандемии в 2020-м эта страна потеряла не так много туристов, как Греция и Испания, поскольку раньше открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации, что позволило Турции за год выручить на туризме 12 миллиардов долларов. Всего в 2020-м в стране побывало 16 миллионов зарубежных гостей, в этом году Турция примет уже вдвое больше.

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