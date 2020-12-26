3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Туры в Турове. С момента, как завезли животных на белорусскую землю, прошло больше года
Они прижились, стадо пополнилось двумя малышами. Сейчас сюда приезжают туристы, чтобы лично посмотреть на диких животных на полувольном выпасе. С быками подружились и местные, сейчас жители деревни Погост без опаски ходят на рыбалку к Припяти. Впрочем, в наступающем году Быка эти туроподобные животные по праву станут настоящим символом Туровщины. О том, как сейчас живут туры на Полесье, репортаж Юлии Хмель.
По личной инициативе и зову сердца с фотоаппаратом и биноклем Сергей Дорожко отправляется на поиски диких быков. Так три раза в неделю мужчина контролирует популяцию Туров. Прошло больше года, как животных завезли на Туровщину. Сегодня они прижились и чувствуют себя уже как на родной земле.
Затраты на содержание животных минимальны. Подкормка нужна только в случае суровой зимы
Кстати, в этом году родились два малыша. Сегодня на пастбище уже 17 туров
Впрочем, соседство диких быков с жителями деревни Погост, которая в пяти минутах от выпаса животных, в начале настораживало. Теперь дискомфорта у местных нет, признается Иван Пешевич, который живет в этой деревне уже 46 лет. Сейчас и сам без проблем ходит на рыбалку к Припяти.
В перспективе туропободный бык может стать еще одним живым объектом для туризма на Полесье
Так эта порода диких быков сможет распространиться по всему Полесью. А пока такой символ в руках туровцев, местные жители верят: в наступающем году Быка туры обязательно принесут им счастье и станут настоящим талисманом на родной земле.