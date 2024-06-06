Туск прислал подкрепление на польскую границу якобы для обороны от беженцев

6 июня белорусскими пограничниками вблизи польской границы обнаружены 5 беженцев с Ближнего Востока. Польские силовики их избили, обокрали, а затем выбросили через "печально известную калитку". Съемочная группа Белтелерадиокомпании прибыла на белорусско-польскую границу, чтобы разобраться в ситуации. Картина оказалась ужасающей: люди были жестоко избиты вплоть до перелома конечностей. Это открытый пограничный геноцид со стороны официальной Варшавы

Подробности с места происшествияот корреспондента АТН Ксении Лебедевой.





Девушке из Эфиопии,к сожалению, белорусская сторонапомочь ничем не может, пока она находится на польской территории - за центровым знаком. Ей остается лишь терпеть боль от издевательств польских силовиков.





Хан из из Афганистана. Ситуация в стране вынудила его покинуть родину и оставить там семью. С территории Польши его выкинули вместе с четырьмя иранцами.

На место прибывают медики для осмотра и оказания первой помощи пострадавшим от польского режима.





Характер травм неодинаковый, разный. В прошлый раз были повреждены ноги, нижние части, стопы, голени. А сейчас уже пошли животы, поясничная область, руки. Не знаю, от чего это зависит, может, от смены. Сегодня уже второй пациент с животом, поясница. Людмила Струповец, фельдшер выездной бригады отделения скорой медпомощи Каменецкой ЦРБ

Польша не прекращает насилие над беженцами

За этот участок отвечает Подлясский отдел стражи польской, военнослужащие которой проявляют особую агрессивность к беженцам с Ближнего Востока.





Нужно сказать, что главным управлением Следственного комитета Беларуси возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Польши и Литвы, отдавшие преступные приказы своим подчиненным. И нужно подчеркнуть, что срока давности они не имеют, одна из статей - "Преступление против человечности". Теперь это дело пополнилось новыми фактами.

Совсем недавно польским правительством было принято решение о создании 200-метровой буферной зоны от границы Беларуси, т.е. вглубь Польши. Дональд Туск, польский премьер-министр, заявил, что оборона границы от беженцев будет усилена.





Мы здесь на вашей стороне, чтобы у вас не было ни капли сомнения, что мы все объединились в том, что не будет ни малейшей толерантности и колебаний, если речь идет о поддержке наших солдат во время выполнении трудной миссии – охраны границы. А, точнее, уже обороны границы, потому что мы имеем дело с очень агрессивными действиями на нашей границе. Дональд Туск, премьер польского режима

Именно поэтому сегодня на польской границе сосредоточены все возможные силы - от пограничников до полицейских. Можно применяемую ими силу в отношении несчастных считать целесообразной или защитой? Нет. Люди бегут от войн, которые затеяла Америка и страны ЕС, но остались и без дома, и без обещанного укрытия в Евросоюзе.