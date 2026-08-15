"Тут душа отдыхает": гости "Зова Полесья" - о природе, людях и возвращении к истокам

Фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" в агрогородке Лясковичи вновь собрал гостей со всей Беларуси и из-за рубежа. Аутентичные традиции, рецепты и песни! Впереди на фестивале славянское кавер-хор-шоу и выбор полесской красавицы.

Челн из дуба и рыбацкий "кош": ремесла, которые помнят предки

Один из самых ярких экспонатов, привлекающих внимание гостей, - челн, выдолбленный из цельного дуба. Такие лодки были незаменимы для полешуков в период постоянных паводков. На них не только ловили рыбу, но и перевозили картошку и другие грузы. Сегодня эту традицию продолжают. Челн, представленный на фестивале, изготовили мастера из Житковичского района.

Рядом с лодкой еще один предмет, вызывающий живой интерес: рыбацкая снасть для зимней ловли, которую называют "кошалка" или "кош". Мастер рассказал, что сейчас такая снасть запрещена, он просто показывает, как ее плели и как ловили рыбу. "Для вьюна он был больше, сам кош, а горловинка - маленькая, узенькая. А с большими горловинами ловили уже крупную рыбу", - пояснил ремесленник.

Мастер отметил, что Президент Александр Лукашенко, прогуливаясь по фестивалю, интересовался снастью: спрашивал, можно ли ею ловить, как она устроена. "Я ему рассказал, что передаю свое мастерство молодым ребятам, которые приходят ко мне на кружок. Я им рассказываю и показываю", - поделился ремесленник. По его словам, многие молодые люди, подходя к стенду, не знают, что это за предмет и для чего он нужен, поэтому он с удовольствием проводит ликбез для всех желающих.

Гости о фестивале: природа, душевность и возвращение к корням

Посетители "Зова Полесья" единодушны: фестиваль дарит возможность отдохнуть душой и прикоснуться к истокам. "Мне очень понравилась природа. Озера, леса чистые, аккуратные. Вообще душа отдыхает", - поделилась одна из гостей.

Другая отметила особый уклад жизни полешуков: "Люди тут спокойные, а мы такие более суетливые, а они - павольные".

Гости сравнивают праздник с другими известными фестивалями. "На "Александрию" ездили недавно. "Зов Полесья" - первый раз, но ничем не хуже. Даже где-то местами и лучше. Замечательный праздник", - отметил один из посетителей.

Многие приезжают с детьми. Для них организованы конкурсы, а сама атмосфера позволяет показать подрастающему поколению культуру Полесья.

Фестиваль как мост между странами

Напомним, что "Зов Полесья" проводится с 2010 года, а в 2014-м получил статус международного. Организаторы подчеркивают, что фестиваль стал мостом между Беларусью, Россией и Украиной, объединяя славянскую культуру. Гости, приехавшие в Лясковичи, выражают надежду, что соседние страны всегда будут неравнодушны к общему прошлому.

Праздник продлится до позднего вечера, до 23:00, давая возможность каждому вдохновиться полесской культурой и ее трудолюбивыми людьми.