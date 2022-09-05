"Тут не стреляют, есть вода, спокойно" - дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь

Обстреливается город, мы даже не можем передвигаться, потому что снаряды летят абсолютно везде. Слава богу, уже настолько наладили работу, что я делаю звонок - меня слышат в правительстве, поддерживают очень и в Министерстве образования. И мы сработали настолько четко и быстро, что собрали эту группу, можно сказать, за 3 дня, потому что до этого практически весь город был в жесткой эвакуации. Нельзя было выходить на улицы, все время были прилеты, смерти и детей, и взрослых. Поэтому в таких условиях работать невозможно, но ради детей мы сделали все возможное и невозможное. Вот дети здесь.

Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов "Дельфин"