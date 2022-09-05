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"Тут не стреляют, есть вода, спокойно" - дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь
Беларусь всегда отличалась своей гостеприимностью. Мы не раз протягивали руку помощи тем, кто в этом нуждается. Наша страна уже много лет принимает на оздоровление детей из Донбасса. И этот год не исключение. При поддержке благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая на перрон Минского вокзала сегодня прибыли ребята в возрасте от 6 до 15 лет из малообеспеченных семей, семей с потерей кормильца, сироты и пострадавшие от военных действий. Всего 150 человек, включая сопровождающих. Белорусские каникулы они проведут в детском оздоровительном лагере "Дубрава", где в течение 16 дней воспитатели, психологи и просто добрые волшебники сделают все, чтобы их детство наполнить только яркими положительными эмоциями.
Обстреливается город, мы даже не можем передвигаться, потому что снаряды летят абсолютно везде. Слава богу, уже настолько наладили работу, что я делаю звонок - меня слышат в правительстве, поддерживают очень и в Министерстве образования. И мы сработали настолько четко и быстро, что собрали эту группу, можно сказать, за 3 дня, потому что до этого практически весь город был в жесткой эвакуации. Нельзя было выходить на улицы, все время были прилеты, смерти и детей, и взрослых. Поэтому в таких условиях работать невозможно, но ради детей мы сделали все возможное и невозможное. Вот дети здесь.
Будет очень обширная программа: шапито, танцы, дискотеки, будут какие-то конкурсы, викторины. Деткам очень понравится, расписан каждый день. Еще мы хотим их свозить в Жировичский храм, детки очень просили.
Ребята будут отдыхать в три смены по 350 человек. Уже завтра прибудет следующая группа в составе 200. В целом же на белорусских каникулах отдохнут 1050 человек.
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