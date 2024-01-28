"Тут отменная рыбалка и к соседям можно зайти просто так!" - семья переселенцев из Украины удивляется и радуется жизни в Беларуси

Беларусь все чаще становится второй родиной для граждан Евросоюза и стран СНГ. Только с начала этого года в нашу страну прибыло почти 5 с половиной тысяч украинцев, а с февраля 22-го - около 152 тысяч. И пока кто-то грезит терактами и переброской оружия в нашу страну, Беларусь для простых украинцев радушно открывает двери, а порой и дает шанс на новую жизнь.

Посещают знаковые туристические объекты, едут в гости или за покупками, а многие остаются навсегда. В их числе и герои следующего сюжета - семья Кудряшовых. Как настоящим домом стала другая страна и почему выбрали именно Беларусь? Репортаж Елизаветы Синяк.

Вторая родина

Я всегда чувствовала себя белоруской. Уже года 4 было моей заветной мечтой получить этот документ как знак того, что меня признали. Екатерина Кудряшова - переселенка из Украины, жительница аг. Тышковичи

Родина Екатерины - Украина, но моменты из детства вспоминает именно белорусские.

Екатерина рассказала, что в Беларусь в Ивановский район аг. Тышковичи приезжала к бабушке с дедушкой каждый год, находилась длительное время и была здесь как дома.

С июня 2022-го уже без приставки "как" окраина Ивановского района для всей семьи Кудряшовых стала настоящим домом. Но сначала: несколько лет планов, расстояние почти в 900 километров в одну сторону и даже временное место проживания - Европа, где почему-то "окно в хорошую жизнь" открыто не для всех.

Самая главная причина, из-за которой она все-таки решилась на переезд, была политическая обстановка в Украине, говорит Екатерины. "Нам нужен был перевалочный пункт - им стала Польша. Я там была абсолютно недовольна жизнью. Во-первых, менталитет совсем не тот. Несмотря на то, что они тоже славяне, страна совсем другая. Языковой барьер. Медицина плохая. Не устраивал график работы мужа. Постоянно на работе, ты там живешь", - пожаловалась она.

В Беларуси мужчина устроился на фермерское хозяйство - одно из самых крупных в стране.

Коллектив шикарный. Управление фермерского хозяйства всегда отзывчивое. Всегда помогут. Нужна, допустим, техника, попросил, все привезли и сделали. Павел Кудряшов, переселенец из Украины, житель аг. Тышковичи

Только рады, когда к нам устраиваются люди. Павел к нам устроился в декабре 2022 года. Человек порядочный и ответственный, с каждым днем работает все лучше, доверяем ему более сложные процессы. Роман Шпак, глава фермерского хозяйства

Многие в Украине, кого я знаю, думают, что тут как в Советском Союзе, какие-то здания такие же, нет торговых центров, нет ничего современного, новомодного чего-то. Им бесполезно доказывать, что здесь современная жизнь. Екатерина Кудряшова





Это именно тот случай, когда стоит заглянуть за географические границы, чтобы выйти за рамки собственных. И комфортно может быть даже в агрогородке, где населения около тысячи человек.

Есть интернет, поликлиники, школа, садик, хорошее образование, оно вкладывает много. Помимо школьного образования здесь есть и внешкольное. Екатерина Кудряшова

Ее дочка Кира рассказала, что в школе ходит на рисование, пение и фортепиано, а также занимается шахматами.

Рядом лесок есть. Собираем краснючки, белые грибы. Павел Кудряшов

И даже такой, казалось бы, простой досуг доступен не везде.

Павел рассказал, что познакомился с людьми, и они ходят вместе на рыбалку. "Тут отменная рыбалка, - восхищается он. - Мне в Украине этого не хватало, а в Польше - тем более, потому что там все под запретом, много нюансов. Здесь реально совсем по-другому, я у себя в городе спокойно вечером прогуляться не мог".

Екатерину удивляет, что в агрогородке до сих пор осталось то, что можно зайти к соседям просто, как будто одна семья. "У нас давно такого нет. Люди закрыты, нет такой отзывчивости. В этом году мы ходили щедровать с ребенком. Все ожидали, были открыты двери, люди умилялись. Чувствуешь себя в безопасности, уютно, умиротворенно", - поделилась переселенка из Украины.