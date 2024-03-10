Твердый характер и женская интуиция. Расскажем о непростых буднях главы Городокского района в зоне рискованного земледелия

Взор в сельскохозяйственные поля должен как минимум бросить сейчас каждый руководитель. Если он действительно таким является. Логика и эмоции, твердый характер и женская интуиция - эти качества помогают Ирине Поляковой, главе Городокского района (самого северного в Беларуси), принимать сложные управленческие решения. Прием на новом месте работы был теплым, а дальше начались непростые будни в зоне рискованного земледелия. С командой повезло, говорит руководитель. А значит, результат будет. Позади у Ирины Михайловны год работы в должности и всего несколько выходных, но на лице улыбка, в словах оптимизм и вдохновение в душе. Подробнее о работе председателя Городокского райисполкома рассказала Ольга Масловская.

Городокский район

Ирина Полякова - руководитель молодой. Возглавила Городокский район чуть больше года назад. Предложение о новой работе получила, будучи депутатом Палаты представителей. Не испугалась. И уже спустя время говорит: не пожалела.





Раз мне поступило такое предложение, значит, во мне увидели потенциал, значит, во мне увидели того человека, которому можно попробовать поверить, дать возможность себя проявить. Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома

Каждое утро председателя райисполкома начинается с планерки. Сегодня первый пункт в повестке - подготовка к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Городокский район отметил дату одним из первых в Витебской области. В декабре 1943-го наступательной операцией командовал легендарный военачальник Иван Баграмян. К дате на мемориальном комплексе "Бессмертие" появился электронный вариант книги "Память".

На территории Городокского района 96 воинских захоронений и захоронений жертв войн. За каждым закреплено либо учреждение образования, либо организации, предприятия района, которые следят за благоустройством в течение года. Наталья Малеша, главный специалист отдела Городокского райисполкома

Под мирным небом Городок живет интересными и важными делами. В сентябре 2023-го райцентр (к слову, родина Константина Вереницына, автора поэмы "Тарас на Парнасе") принимал тридцатый, юбилейный День белорусской письменности. Но это не единственная туристическая изюминка этих мест.

Белорусская Арктика - так называют Городокский район. Расположенный на самом севере страны, он может похвастаться температурными рекордами со знаком минус и многочисленными памятниками природы, которые оставил ледник. Но то, что туристу хорошо, аграрию не очень. Работать на здешних землях - та еще задача.

Почвы низкобалльные. Так еще что ни квадрат, то сад камней - привет от того самого ледника. Поэтому технику с зимы готовят на совесть - чтобы в сжатые сроки посевной не подвела.

На линейке готовности пока не вся техника, поэтому контроль каждый день. Еще одна острая тема: рацион поголовья. Завершается зимовка - достаточно ли кормов?

Сейчас мы частично закупаем корма. Мы предвидели эту ситуацию, и поэтому приняли решение, чтобы с осени посеять рожь поукосную для того, чтобы весной, в мае, мы начали заготавливать свои корма. Сергей Лопухов, директор филиала "Вировлянский" ИП "Детскосельский городок"

Чего в Городке в избытке - так это снега. На местную лыжероллерную трассу приезжают тренироваться спортсмены из разных регионов Беларуси и соседних стран. Чем не источник для пополнения бюджета? И местная больница успешно экспортирует медицинские услуги. Есть интересные задумки.

У нас есть на реконсервации двухэтажное здание, мы его планируем отремонтировать для оказания медицинской помощи и для экспорта услуг в том числе и для спортсменов, чтобы были условия, можно сказать, европейского класса в двух-, трехместных палатах. Реабилитация у нас неплохая, подводный массаж, солярий. Валерий Самсонов, главврач Городокской центральной районной больницы





Волевой характер - черта семейная. Дочь Ирины Поляковой Лиза мечтает о военной карьере. Но в хореографическом классе главнокомандующий - наставник Татьяна Осипова. Вместе со своим коллективом "Задоринки" взяла Гран-при республиканского конкурса "Супер профи 2023". Танцовщиц из Городка знает вся Беларусь!

Крутые, классные, профессиональные педагоги, которые дают классную базу, ставят интересные номера, и с ними только в удовольствие работать. Елизавета Полякова, воспитанница детской школы искусств г. Городка имени И. А. Серикова

Елизавета Полякова рассказала и про свою маму: "Мама пришла сюда с душой и делает все очень профессионально и все для людей". Также добавила, что ее мама, конечно, устает, но не показывает этого.