Тверже алмаза, легче бумаги: белорусские ученые освоили собственную технологию производства графена

Белорусские ученые освоили собственную технологию производства графена. Материал обладает высокой прочностью, электро- и теплопроводностью и открывает новые возможности для промышленности, энергетики, электроники и других сфер.

Метод получения графена успешно апробирован в лабораторных условиях, теперь специалисты работают над масштабированием технологии.

Собственный метод получения графена разработали белорусские ученые. В его основе - обычный графит. Его расщепляют на атомные слои с помощью реагентов: те проникают между слоями углерода и буквально раздвигают их.

Владимир Новиков, ведущий научный сотрудник лаборатории НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:

"В отличие от всех методов, которые существуют в природе, этот обладает рядом преимуществом. Он экологически чистый, дешевый, а самое главное - материал, который получается с этим методом, совершенный. Там нет заметных химических или структурных дефектов. Поэтому сферовое применение гораздо шире".

Графен способен впитывать загрязнения. 1 г материала может сорбировать до 100 г нефти. Причем использовать его можно и для очистки загрязненного песка, например, на пляжах.

"Область применения - добавка в полимеры. Даже доли процента введенного графена может повышать механические свойства в разы. Делают и подошвы для обуви, ленты для транспортеров, износостойкие трубы. Мы также используем его в качестве сорбента для водорода", - рассказал Владимир Новиков.

Сейчас ученые решают задачу масштабирования лабораторной технологии производства графена. До конца 2026 года специалисты планируют запустить пилотную установку по его синтезу. Она сможет выдавать до 1 кг материала в день.

Игорь Рязанов, завлабораторией НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:

"Наша цель - это скорее массовые применения. Пилотное производство направлено как раз скорее на создание новых технологий, чем на замещение каких-то уже существующих".

Собственное производство графена обеспечит Беларуси независимость в сфере высоких технологий и микроэлектроники. Материал может найти применение в авиации, автомобилестроении, энергетике и медицине. Он позволит создавать более прочные и легкие конструкции, эффективные батареи и сенсоры.