Творческая группа АТН ко Дню родного языка подготовила специальный ролик

Тот случай, когда вместо слов о Беларуси говорят даже ноты. Слушая знакомый всем с детства мотив, мысленно возвращаешься в любимые сердцу места. Творческая группа Агентства теленовостей ко Дню родного языка подготовила специальный ролик на эту тему. В съемках участвовали ученики 4-й музыкальной школы столицы. На разных инструментах, в том числе исконно белорусских, они сыграли известную композицию "Мой родны кут" (видео).



