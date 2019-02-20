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Творческая группа АТН ко Дню родного языка подготовила специальный ролик

Тот случай, когда вместо слов о Беларуси говорят даже ноты. Слушая знакомый всем с детства мотив, мысленно возвращаешься в любимые сердцу места. Творческая группа Агентства теленовостей ко Дню родного языка подготовила специальный ролик на эту тему. В съемках участвовали ученики 4-й музыкальной школы столицы. На разных инструментах, в том числе исконно белорусских, они сыграли известную композицию "Мой родны кут" (видео).

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