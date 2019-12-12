3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Творческая команда Белтелерадиокомпании - лауреат конкурса "Энергия ярких побед"
Творческая команда Белтелерадиокомпании стала лауреатом сразу в нескольких номинациях республиканского конкурса "Энергия ярких побед". Он проводился среди спортивных журналистов на лучшее освещение хода подготовки и участия белорусских спортсменов в II Европейских играх, которые с успехом прошли в июне в нашей стране.
Агентство теленовостей отмечено за цикл программ "II Европейские игры. Информационный канал" - дневной и вечерний. Телеканал "Беларусь 5" в лице директора Павла Булацкого награжден за популяризацию баскетбола 3х3и дзюдо. Кроме того, коллективу крупнейшего медиахолдинга Беларуси вручили благодарность премьер-министра Беларуси за освещение главного мультиспортивного события Европы в уходящем году.
Специальным призом Белорусской федерации баскетбола и Белорусской ассоциации спортивной прессы отмечен инстаграм-аккаунт Агентства теленовостей sport_atn, который был специально создан ко II Европейским играм.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов