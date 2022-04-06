Творческие стажировки: белорусы зарубежья на исторической родине

Посетить историческую родину, обогатиться ее культурным наследием и усовершенствовать знание "матчынай мовы" - с такими целями в Минске собрались участники творческих стажировок белорусов зарубежья. Наши земляки из восьми стран мира - руководители любительских художественных коллективов и общественных организаций - на неделю съехались в белорусскую столицу. Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы народных умельцев, уроки белорусского пения и танцев, посещение минского храма-памятника Всех Святых и музея народной архитектуры и быта в Строчицах. Творческое путешествие участников проекта началось со знакового для белорусов места - Музея истории Великой Отечественной войны.



Творческие стажировки для белорусов зарубежья проводятся не впервые. С 2016 года наши земляки, которые проживают в других странах, посещают Беларусь. Многие - постоянные участники культурного проекта. Самым активным представителям белорусских диаспор за границей министр культуры Беларуси вручил почетные грамоты.



Особое восхищение зарубежных гостей вызывает живое прикосновение к народному искусству. Так, настоящим фольклорным праздником стала встреча белорусов зарубежья с учащимися Государственного университета культуры и искусств, а также выставка Союза мастеров Беларуси в Национальной библиотеке.

