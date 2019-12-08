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Творческий вечер Зои Белохвостик пройдет сегодня в Купаловском
Ее жизнь также неразрывно связана со сценой. Сегодня в Купаловском прозвучит монолог примы Зои Белохвостик. Народная артистка Беларуси в октябре отметила 60-летие и сегодня расскажет истории из своей жизни, большая часть которой связана с театром, ведь и дед, и отец - актеры, народные артисты Беларуси. Вся династия отдала более ста лет подмосткам Купаловского. За 37 лет службы в труппе Зоя Валентиновна сыграла сотню ролей. Это в ее интерпретации полюбили Павлинку и Веру из "Рядовых".
Сегодня Зоя Белохвостик задействована в 12 спектаклях, в том числе и в классике, куда не достать билетов. Это "Ревизор" Гоголя, "Люди на болоте" Мележа и "Чайка" Чехова.
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