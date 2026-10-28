Творчество, экскурсии, сплочение: как белорусские школьники проведут осенние каникулы

1 ноября у белорусских школьников - старт осенних каникул. Традиционно будут работать школьные лагеря, где организуют профильные смены и отряды, в том числе военно-патриотической направленности.

Также школьникам на осенних каникулах предлагают поучаствовать в экскурсиях по образовательным маршрутам "Познаем, гордимся, сохраняем".

Людмила Филиппович, начальник центра идеологической и воспитательной работы института дошкольного и общего среднего образования Академии национального образования:

"Отдых должен быть не просто отдыхом, а организованным и действительно полезным. Особое значение в этот период приобретает организация коллективных творческих дел и массовых мероприятий, которые во время каникул выступают ключевым инструментом сплочения детского коллектива. Совместное творчество и участие в масштабных событиях будут способствовать объединению всех участников образовательного процесса".

Также в период каникул для школьников свои двери откроют: белорусские музеи, кинотеатры, Ботанический сад, а также Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Каникулы продлятся до 8 ноября включительно.