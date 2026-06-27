"Твой драйв. Твой успех. Твоя страна" - в парке Павлова проходит фестиваль субкультур

Тысячи активных, талантливых и инициативных молодых людей объединил Республиканский марафон молодежи и студенчества. Одна из интерактивных площадок развернулась в столице в парке имени Павлова.

Эта неделя полностью посвящена молодежи, так как уже в воскресенье, 28 июня, вся страна будет праздновать День молодежи. В парке Павлова проходит фестиваль субкультур, где развернулось около 6 площадок. Роллеры, фристайлеры, битбоксеры, диджеи, мотоциклисты и спортсмены не только демонтируют свои навыки, но и проводят мастер-классы. Пообщались с участниками и узнали об их эмоциях.

Егор Езубчик, участник фестиваля:

Егор Езубчик, участник фестиваля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f0a275-7687-4b08-a3bd-f5af20651fea/conversions/641fccc0-acaf-4252-8203-1789662f32c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f0a275-7687-4b08-a3bd-f5af20651fea/conversions/641fccc0-acaf-4252-8203-1789662f32c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f0a275-7687-4b08-a3bd-f5af20651fea/conversions/641fccc0-acaf-4252-8203-1789662f32c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f0a275-7687-4b08-a3bd-f5af20651fea/conversions/641fccc0-acaf-4252-8203-1789662f32c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"День истории, день спорта, сегодня день субкультур. Для себя можно открыть новые направления: битбокс, хип-хоп, танцы. Я попрактиковался в боксе, у меня неплохо получается. Я считаю, что это очень круто. Вместо того чтобы сидеть дома, можно прийти в парк, посмотреть на представления и принять участие".

Анастасия Томашевич, участница фестиваля:

Анастасия Томашевич, участница фестиваля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33fe134-7708-4fa4-aa3e-ebc6b87a3057/conversions/0dd0b925-364b-4e45-ba09-d0bf0e1cb575-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33fe134-7708-4fa4-aa3e-ebc6b87a3057/conversions/0dd0b925-364b-4e45-ba09-d0bf0e1cb575-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33fe134-7708-4fa4-aa3e-ebc6b87a3057/conversions/0dd0b925-364b-4e45-ba09-d0bf0e1cb575-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33fe134-7708-4fa4-aa3e-ebc6b87a3057/conversions/0dd0b925-364b-4e45-ba09-d0bf0e1cb575-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Молодежь за эту неделю может спокойно показать все свои возможности, начинания, чтобы завлечь еще больше людей, привлечь больше внимания, чтобы это все развивалось. Мне очень понравился фестиваль, как дети выступали, радовались. Я часто выступаю в качестве волонтера, часто участвую в мероприятиях. Я считаю, что тут для молодежи много разных дорог, по которым любой может пойти в любом направлении".

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b14cc9e-8eea-4062-a874-6cd8b228226b/conversions/bdb8be93-7e42-4fd3-be39-81f371b25ad0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b14cc9e-8eea-4062-a874-6cd8b228226b/conversions/bdb8be93-7e42-4fd3-be39-81f371b25ad0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b14cc9e-8eea-4062-a874-6cd8b228226b/conversions/bdb8be93-7e42-4fd3-be39-81f371b25ad0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b14cc9e-8eea-4062-a874-6cd8b228226b/conversions/bdb8be93-7e42-4fd3-be39-81f371b25ad0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сегодня в парке Павлова мы собрали самую активную, инициативную молодежь на фестиваль субкультуры - скейтеров, брейк-дансеров, хип-хопперов, битбоксеров, тех ребят, которые делают современную молодежную культуру, продвигают молодежные тренды. Под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи они устраивают танцевальные батлы, рэп-батлы, хип-хоп-батлы, показывают мастер-классы по катанию на самокатах, BMX-ах, скейтах. Объединяясь в небольшие, но интерактивные группы, круто проводят время под хорошую музыку с пользой в это летнее время в рамках недели молодежи и студенчества".