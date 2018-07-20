"Твой город" смотрите в воскресенье в 15.15

Снесут в этом году в столице и 17 старых зданий. Как правило, это заброшенные объекты недвижимости, которые не подлежат реконструкции. А вот еще два пустующих здания ищут новых владельцев. Это бывшие детские сады. Аукционы по их продаже состоятся в ближайшие недели.