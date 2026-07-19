Ты ничего не сделал, а уже устал: как распознать выгорание и вернуть себе энергию

Вы когда-нибудь просыпались утром, видели, что зарядка в телефоне 100 %, а ваш личный заряд как будто бы равен нулю? Выходные не помогают, отпуск не спасает, даже любимое хобби больше не зажигает. Энергия уходит и возвращаться не собирается. Речь о профессиональном выгорании.

В 2022 году ВОЗ официально внесла синдром выгорания в Международную классификацию болезней. Несмотря на то что термин не является медицинским диагнозом, эксперты подчеркивают, что он стал фактором, способствующим развитию различных заболеваний. Что же на самом деле стоит за громким словом?

Говорят, чтобы выгореть, нужно гореть. Так вот все начинается с огонька и энтузиазма. Далее инерция, а затем - доктор, помогите. Выгорание - это не взрыв одного момента, это тление месяцами, а то и годами. И его самая опасная ловушка - самовнушение, что все пройдет само. Но в итоге вы и сами не заметили, как стали "погорельцем".

Новостные ленты пестрят заголовками "Синдром выгорания признан эпидемией XXI века", а соцсети взрываются постами "больше не вывожу".

История минчанина Владимира Гурова как график торгов, который рос, пока не рухнул. 2003 год, старт работы торговым представителем на иностранном предприятии. Три года - и мужчина уже в топе, еще пять - руководитель отдела, еще через пяток - начальник по работе с ключевыми клиентами. Герой жил цифрами, планами и дедлайнами. Дни превратились в гонку под названием "еще немного, еще одна сделка", но организм сказал: "Мы останавливаемся".

"Приходил с работы, ложился спать, не мог уснуть. У меня были постоянно мысли, как пройдет следующий день, какие вопросы надо решить. Это очень тяжело было уже. Я пришел к врачу, попросил дать мне снотворное. Сказал, что не могу спать. Врач сказала, что это не решит проблему и надо кардинально что-то менять", - рассказал Владимир.

Именно такой кейс считается тяжелым случаем - с бессонницей и тревогой. Но как понять, что вы не просто устали, а именно выгорели? Усталость - это когда ты сделал и устал. А выгорание - когда ты ничего не сделал, а уже устал. Привычные рутинные дела даются с все большим трудом, прокрастинация не отпускает, а то, что раньше приносило радость или удовлетворение, больше вообще ничего не приносит.

"Первая стадия - когда человек понимает, что он стал менее эффективен на работе, чем был месяц назад. То есть ты понимаешь, что теряется эффективность. Нужно остановиться и посмотреть, почему стал менее эффективен на работе, почему перестали получаться результаты. Это первая стадия, с которой начинается выгорание. Потому что в работе постоянно должен быть результат и рост. А крайняя степень - это когда ты просыпаешься и думаешь: "На эту работу я даже не хочу ехать". Ты себя заставляешь туда ехать. Теряешь полностью интерес к этой работе с точки зрения вовлечения, переживания", - отметил мотивационный ментор, предприниматель Александр Матвейчев.

Согласно исследованиям, в зоне высокого риска выгореть находятся отнюдь не офисные работники. Это те, кто работает с людьми, отдавая себя эмоционально. Но как отмечают психологи, дело не в конкретной профессии. Выгорают абсолютно все.

К решению проблемы подходить нужно комплексно. Сперва составьте свой список, что крадет энергию больше всего. Нужен полноценный отдых без телефона. В конце концов выстройте личные границы. Каждый второй, кто пережил выгорание, увольняется. И только 23 % идут на разговор к руководству.

"Допустим, человек работает в найме и понимает, что на работе завал и куча вопросов, ответственности, но ничего не решается. Что чаще всего сотрудник делает? Ничего. Поэтому выгорает. А надо прийти к своему руководителю и сказать: "Так, как сейчас устроена работа, мне не нравится, надо что-то поменять". И если начать делать такие первые шаги, то можно предотвратить выгорание", - поделился Александр Матвейчев.

Скептики скажут: раньше работали и ничего, а тут все истощены. Но раньше не было телефонов и рабочих чатов, которые не умолкают в 11 вечера. Не было отчетов, требующих внимания 24/7. И не было бесконечного инфошума, из которого невозможно вырваться. Выгорание не мода, это цена, которую мы платим за продуктивность.

Так какой здесь напрашивается вывод? Усталость и выгорание - птицы разного полета. И путать их нельзя. Усталость через время пройдет, а выгорание не проходит даже после отпуска.

Герой сюжета Владимир Гуров пошел к врачу за снотворным, а тот сказал: "Вам не снотворное нужно, а жизнь менять!" И он поменял. Выгорание - это не финал, это начало новой главы.