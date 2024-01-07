Тяжело в этот город не влюбиться - Сергей Бобович рассказал о планах по переезду в Островец

"Я планируют переехать в Островец. Тяжело вообще в этот город не влюбиться. Там созданы уникальные условия для жизни", - рассказал в программе "Главный эфир" новоназначенныйгенеральный директор БелАЭС Сергей Бобович.

Сегодня молодежь приезжает туда и никуда не хочет уезжать, отметил он.

Для меня БелАЭС раскрылась не сразу как объект. Поначалу мне казалось, что это обычный энергетический объект, но год за годом я понимал, что это абсолютно другое направление. У атомной станции уникальная специфика и, конечно, она меня покорила. Сергей Бобович, гендиректор БелАЭС

Еще на должности заместителя гендиректора "Белэнерго" Сергей Бобовичкурировал работу станции. Теперь ему предстоит возглавить уникальный в стране объект.

Говоря о задачах, стоящих перед ним как перед новым руководителем, он определил важные направления. "Наша станция является самой молодой, самой современной, самый лучший проект у нас, поэтому надо поддерживать и развиваться - это самое важное", - сказал гендиректор.

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