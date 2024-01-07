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Тяжело в этот город не влюбиться - Сергей Бобович рассказал о планах по переезду в Островец
"Я планируют переехать в Островец. Тяжело вообще в этот город не влюбиться. Там созданы уникальные условия для жизни", - рассказал в программе "Главный эфир" новоназначенныйгенеральный директор БелАЭС Сергей Бобович.
Сегодня молодежь приезжает туда и никуда не хочет уезжать, отметил он.
Для меня БелАЭС раскрылась не сразу как объект. Поначалу мне казалось, что это обычный энергетический объект, но год за годом я понимал, что это абсолютно другое направление. У атомной станции уникальная специфика и, конечно, она меня покорила.
Еще на должности заместителя гендиректора "Белэнерго" Сергей Бобовичкурировал работу станции. Теперь ему предстоит возглавить уникальный в стране объект.
Говоря о задачах, стоящих перед ним как перед новым руководителем, он определил важные направления. "Наша станция является самой молодой, самой современной, самый лучший проект у нас, поэтому надо поддерживать и развиваться - это самое важное", - сказал гендиректор.
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Также он рассказал о работе БелАЭС. "Станция работает на полную мощность, двумя блоками и с полной загрузкой. Еще несколько дней, и будет 23 млрд кВт.ч выработки. За время работы станции мы прошли два ППР (проект производства работ. - Прим. ). Это очень важные элементы в работе станции. ППР на первом блоке. Это ремонты, которые выполняются, которые достаточно долгосрочные, с перезагрузкой топлива, но это очень интересный процесс", - отметил гендиректор БелАЭС.
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