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Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
Александру Лукашенко вручена медаль "За верность служебному долгу"
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Вольфович: Обстановка на внешнем контуре Беларуси остается неспокойной
От безопасности до архитектуры. Что больше всего впечатлило блогера-путешественника в Беларуси
Эксперт о размещении "Орешника" в Беларуси: Это современное оружие сдерживания
"Я себя почувствовала истинной белорусской". Проект "Открытая кафедра" впервые в Брестской области
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